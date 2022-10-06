Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan: "Beşiktaş'tan çekinmiyoruz" - Son Dakika
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Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan: "Beşiktaş'tan çekinmiyoruz"

06.10.2022 11:16
Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan: "Beşiktaş'tan çekinmiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Bitexen Giresunspor, galibiyete odaklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Bitexen Giresunspor, galibiyete odaklandı.

Kulüp asbaşkanı Ercan Ayhan, AA muhabirine, sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğuna işaret eden Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulüpler, camialar ne kadar büyük olsa da futbol sahada yürekle oynanır. Geçtiğimiz sezon bunu tüm futbol camiasına gösterdik. Geçen sezon Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-0 gibi farklı skorla yendik. Giresun'da ise berabere kaldık. Aynı başarıları bu sezon da gerçekleştirmek istiyoruz. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz. Onları evlerine puansız yollayacağız."

Ayhan, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Mütevazı bir kulübüz. Kadrosuyla, kulübüyle, mali yapısıyla mütevazı bir camia. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Lig'de adından söz ettiren bir takım olduk. Bu dönemdeki hedefimiz daha da iyi yerlere ulaşmak. Sezona da iyi başladık. İddialı bir takım haline geliyoruz." diye konuştu.

"Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok"

"Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok." ifadesini kullanan Ayhan, "Bunu geçen sezon 'Dört Büyükler' başta olmak üzere, aldığımız iyi skorlarla gösterdik. Galatasaray'ın bu sezon tek mağlubiyeti var, o da Giresunspor karşısında." şeklinde konuştu.

Ayhan, hiçbir kulüpten çekinmediklerini dile getirerek, "Gelecek haftalarda Giresunspor'un iyi sonuçlar alarak hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz. Bu ligde kesinlikle kalıcıyız. Biz yönetim olarak, teknik heyetimize ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yönetim kurulu olarak kendilerinin yanındayız." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan: 'Beşiktaş'tan çekinmiyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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