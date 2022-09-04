İlhan Palut: "İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz" - Son Dakika
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İlhan Palut: "İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz"

04.09.2022 01:37
İlhan Palut: "İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz"

Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "İstatistik olarak daha iyi olduğumuz maçtan galip ayrıldık" dedi.

Giresunspor'u deplasmanda mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdüren Konyaspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, "İstatistik olarak daha iyi olduğumuz maçtan galip ayrıldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut,,"Beşinci maçımız. En başta iyi mücadelelere girdik. Çünkü baktığınız zaman Giresunspor iç sahada gerçekten coşkulu oyunlar oynayabiliyor. İyi sonuçlar alabiliyor. Bir kere bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi bir sonuç almanın planlarıyla gelmiştik. Hava iki takım için gerçekten zorlayıcıydı. Özellikle bizim için saha şartları zorlayıcıydı. Zemin olarak zorluydu bugün. Bunun ötesinde maça gelecek olursak 90 dakika iyi mücadele ettik. Oyun disiplininden kopmadılar. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. İstatistiklere de baktığımız zaman daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor'a da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresunspor, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz' - Son Dakika

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