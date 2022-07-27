Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması - Son Dakika
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Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması

27.07.2022 11:21

Giresunspor'un Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, burada sergileyeceği performansı çok önemsediğini söyledi.

Giresunspor'un Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, burada sergileyeceği performansı çok önemsediğini söyledi.

Geride kalan sezon Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ancak bordo-mavili ekipte fazla forma şansı bulamayan Akpınar, kiralık geldiği Giresunspor'da yeni sezona hazırlanıyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Giresunspor'un orta saha oyuncusu Akpınar, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Kentte çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Akpınar, "Sıkı çalışıyoruz. Yeni sezona en hazır şekilde başlamak için iyi antrenmanlar yaptık." dedi.

Akpınar, geçen yıl Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk sevincine değinerek, "Doğduğum, büyüdüğüm şehrin takımında şampiyonluk yaşamak çok özel bir duygu. Fazla forma şansı bulamasam da takımın içinde olmak, çok güzel futbolcularla birlikte mücadele etmek benim için unutulmayacak anlardı." ifadelerini kullandı.

"Hedeflerime adım adım gitmek istiyorum"

Murat Cem Akpınar, Giresunspor'a en iyi katkıyı sağlamaya odaklandığını belirtti.

Kamp döneminin verimli geçtiğini söyleyen Akpınar, "Yüzde 100 hazır olmak için yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah bizim için güzel bir sezon olur. Hedeflerime adım adım gitmek istiyorum. Bu yılın da ilk adımı Giresunspor. İnşallah Giresunspor'da kendimi kanıtlamak ve mücadele etmek istiyorum. Geçen yıl çok oynayamasam da Trabzonspor'dan geldim. İnşallah Giresunspor'a da çok iyi hizmet ederim." diye konuştu.

Akpınar, takımda başarılı olabilmek için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

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Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması - Son Dakika

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