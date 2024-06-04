Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Metin Aydın: Kendi heyecanımızı futbolcularımıza yansıtıp el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz - Son Dakika
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Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Metin Aydın: Kendi heyecanımızı futbolcularımıza yansıtıp el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz

Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Metin Aydın, yeni sezon hazırlıkları ve transfer yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, genç oyuncuların eksiklerini tamamlayacaklarını ve gelecek vaat eden gençleri kadroya dahil edeceklerini belirtti. Ayrıca, sözleşmesi devam eden futbolcuların takımdan ayrılmamasını istediğini ve bütün yeşil beyazlı camianın desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

04.06.2024 11:24
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Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Metin Aydın, "Kendi heyecanımızı futbolcularımıza yansıtıp el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'da, Teknik Direktör Metin Aydın, 2024-2025 sezonu planlaması hakkında konuştu. Yol haritasını belirlediğini anlatan Aydın, "İlk etapta çalışmalara bayramdan sonra başlayacaklarını kaydederek, "Giresunspor olarak yeni sezon hazırlıklarına erken başlayacağız. Bayramdan sonra toplanmayı planlıyoruz. İlk etap çalışmalarımızda genç oyuncularımızın eksiklerini tamamlayıp, kamp kadrosunu oluşturacağız. Birinci etap çalışmalarımıza alt yapımızdan futbolcularımızda katılacaklar, onlar arasında da bir tarama ve gözlem yapacağız. Gelecek vaat eden yetenekli gençlerimizi kadromuzda değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Sözleşmesi devam eden futbolcuların ayrılmasını istemiyor"

Giresunspor'un transfer yasağı cezasından dolayı sözleşmesi devam eden hiçbir futbolcunun bu şartlar altında takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını ifade eden Aydın, "Giresunspor'un içerisinde bulunduğu durumu herkes biliyor. Transfer yasağımız var, yönetim kurulumuz transfer yasağı cezasını kaldırabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İdari konular bizim dışımızda. Yönetimimiz zaten büyük gayret sarf ediyor. Biz mevcut şartlar içerisinde neler yapabiliriz, onun planlamasını yapıyoruz. Ben şahsen sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzun gönderilmesini istemiyorum. Alacakları olanlarında ödemelerinin yapılıp takımda kalmalarını istiyorum. Kalecimiz Erkan Anapa'nın ödemesinin yapılıp takımda tutulması önemli bir etken. İnşallah diğer futbolcularımızda kadroda tutulur" diye konuştu.

"Bütün yeşil beyazlı camianın desteğine ihtiyacımız var"

Yıllar sonra yuvasına döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden Aydın, "Biz bu şehrin insanıyız, Giresunspor'un neferiyiz, görevden kaçma gibi düşüncemiz hiçbir zaman olmadı, olamaz. Sıkıntıları biliyoruz, bu sıkıntıları bilerek Giresunspor'u yeniden ayağa kaldırmak için bu göreve geldik. Zor bir süreç, bu sıkıntılı süreci tek başımıza aşamayız, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gerçekçi olmak lazım, şayet transfer yasağı cezamızı kaldıramaz isek elimizdeki mevcut kadro ile ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. Transfer yasağını kaldırıp kadromuza transfer yapabilirsek o zaman daha farklı hedefler koyabiliriz. Giresunspor hepimizin, bütün yeşil beyazlı camianın desteğine ihtiyacımız var. Kulübümüz şu anda yeni bir yapılanma içerisinde ve bizler de heyecanlıyız. Kendi heyecanımızı futbolcularımıza yansıtıp hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Metin Aydın: Kendi heyecanımızı futbolcularımıza yansıtıp el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor'un yeni Teknik Direktörü Metin Aydın: Kendi heyecanımızı futbolcularımıza yansıtıp el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz - Son Dakika
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