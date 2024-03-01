Yılport Samsunspor'un Alman teknik direktörü Markus Gisdol, "Süper Lig'e geldikten sonra çok şaşırdım, buradaki kaliteyi gördüm." dedi.
Almanya'da FC Köln, Hamburg, TSG 1899 Hoffenheim ve Rusya'da FK Lokomotiv Moskova takımlarını çalıştırdıktan sonra ilk kez Süper Lig'de Samsunspor'un başına geçen Markus Gisdol, Türk futbolu ile ilgili gözlemlerini AA muhabirine anlattı.
Hakem olmanın dünyanın her yerinde zor olduğuna işaret eden Gisdol, "Özellikle Türkiye'de hakem olmak zor. Türkiye'de hakemlik mesleği yapıyorsanız çok daha fazla zorlanıyorsunuz demektir, eminin Almanya'da hakem olmak daha kolaydır. Benim teknik direktör olarak kendi performansıma bakmam gerekiyor. Ben burada yaşadığım müddetçe Türk kültürüne de ayak uydurmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.
Gisdol, Süper Lig'de kaliteli takımlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Ben Süper Lig'e geldikten sonra çok şaşırdım, buradaki kaliteyim gördüm. Türk futbolu her geçen gün gelişen bir lig. Ben bu kadar zor olacağını da beklemiyordum açıkçası. Çok zorlu rakiplere karşı oynuyoruz, çok iyi takımlar var. Antalyaspor'da onlardan bir tanesi. Özellikle deplasmanda onlara karşı oynamanın zor olduğunu düşünüyorum. Antalya gibi çok zor rakipler var."
A Milli Futbol Takımı'nın durumunu da değerlendiren Gisdol, "Milli takım inanılmaz oynuyor, çok iyi oynuyor. Bu şekilde akademilerden gençlerden kurulu bir sistem devam edecek olursa, gençlere daha fazla süre tanınacak olursa ben kesinlikle Türk futbolunun ileriki yıllarda daha fazla gelişeceği düşüncesindeyim." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Gisdol: Süper Lig'deki kalite beni şaşırttı - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?