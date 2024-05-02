Gisdol: Trabzonspor maçında iyi sonuç bekliyoruz - Son Dakika
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Gisdol: Trabzonspor maçında iyi sonuç bekliyoruz

Gisdol: Trabzonspor maçında iyi sonuç bekliyoruz

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor ile oynayacakları maçta iyi bir oyun sergileyerek iyi bir sonuç elde etmeyi beklediğini söyledi. Gisdol, Türkiye'de tek yabancı teknik direktör olmaktan mutluluk duyduğunu ve Samsunspor'un Trabzonspor maçını dört gözle beklediğini belirtti. Ayrıca, takımın son 4 maçta ne kadar puan alacağını bilemese de en iyi şekilde odaklanarak en iyi sonuçları elde etmek istediklerini vurguladı.

02.05.2024 15:31
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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecekleri karşılaşmada iyi oyunla iyi sonuç beklediğini söyledi.

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşmayı önemsediklerini belirtti.

Camianın Trabzonspor maçını dört gözle beklediğini aktaran Gisdol, "Biz de bunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok büyük bir maç ve biz de bu maça hazırız. Taraftarımız sabırsızlıkla bekliyor. Onları sevindirmeyi istiyoruz. Bu maçta güzel bir oyunla güzel bir galibiyet almak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de şu anda görev yapan tek yabancı teknik direktör olduğunu hatırlatan Gisdol, "Türkiye'de tek yabancı teknik direktör olmaktan mutluyum açıkçası. Buraya geldiğim ilk günden beri insanlar ve taraftarlar sıcakkanlılıkları ile bana çok iyi hissettirdiler. İletişimim onlarla çok çok iyi. Burada olmaktan mutluyum, burada bir aileyiz. Dilerim bu şekilde de devam eder." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Samsun'da 11 yıl sonra karşılaşacaklarını dile getiren Gisdol, şöyle devam etti:

"Oyuncularımız, antrenörlerimiz ve Samsun'daki taraftarlarımız, yıllarca özlemle bu maçı bekliyordu. Taraftarımız 11 yıldır böyle bir maçı bekliyor. Eminim oyuncularım da bu bilinçle oynayıp iyi performans gösterecektir. Belirli şeyler hakkında söz veremem ama şöyle bir söz verebilirim, biz takım olarak yüzde 100'ümüzün üzerinde performans göstereceğiz ve oyuncularım sahada hayatlarını ortaya koyacaktır."

Gisdol, ligde yapacakları 4 maçın kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu 4 maçtan ne kadar puan alacağımızı bilmiyorum. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Tabii ki bütün maçları kazanmak ve puan almak için oynuyoruz ama bunları yaparken duygumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Ben bir Almanım, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Odaklanmamızı kesinlikle kaybetmememiz gerekiyor. Kaleminizi alıp puan tablosuna bakıp da bir hesaplama yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu gereksiz de buluyorum. En iyi şekilde odaklanıp en iyi sonuçları almamız gerekiyor. Takım olarak çok çalışıyoruz. Ben de oyuncularım gibi çok çalışıyorum. Bana bir gün bir maçtan sonra istatistikleri getirirseniz, 'Şurada eksiz yapmışsınız' gibi gösterirseniz, aslında o istatistiklerin de çok yüksek olduğunu ve takım performansının yüksek olduğunu göreceksiniz."

Kaynak: AA

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