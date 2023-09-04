Gizem Örge'den maç sonu duygusal açıklama: Baba, buradayım baba

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Voleybol Takımımızın oyuncularından Gizem Örge, mücadelenin ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

"BANA SAVUNMA BAKANI DENDİ"

Fenerbahçe'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Örge, "O kadar çok duygu var ki... Hangisinden başlayayım. Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana "savunma bakanı" dendi, bu Fenerbahçe'de dendi. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe'de başladı" dedi.

"BABA BURDAYIM"

Babasına özel bir mesaj gönderen ve gözyaşlarına hakim olamayan Örge, "Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur" ifadelerini kullandı.