Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama

25.03.2022 13:54
Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama

Hırvatistan'da yapılan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazanan Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem Özer, coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'da yapılan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazanan Elazığ Belediyespor Kulübü boksörü Gizem Özer, coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63,5 kiloda 2. olarak gümüş madalya alan Gizem Özer, memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı. Elazığ Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, daha sonra Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti. Gizem'e ziyaretinde antrenörü Cemil Döndü ile ailesi de eşlik etti. - ELAZIĞ

Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama
Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama
Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama

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Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu Gizem Özer Avrupa ikincisi oldu 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası

Gümüş Madalya, Hırvatistan, Elazığ, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gizem Özer'e Elazığ'da coşkulu karşılama - Son Dakika


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