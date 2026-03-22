Salon: Muradiye
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Glint Manisa Basket: Smith 16, Mintz 5, Altan Çamoğlu 2, Johnson 14, Pereira 10, Stevenson 7, Yiğit Onan 7, Starks 20, Buğra Çal 3, Martin 8
Karşıyaka: Sokolowski 10, Samet Geyik 1, Manning 20, Alston 17, Moody 6, Young 14, Gordic, Eylem Eminoğlu, Bishop 9, Ege Özçelik, Yalın Yıldız 1, Mert Celep
1. Periyot: 29-18
Devre: 52-39
3. Periyot: 75-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-78 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Glint Manisa Basket Karşıyaka'yı Yendi - Son Dakika
