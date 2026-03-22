Glint Manisa Basket Karşıyaka'yı Yendi
Glint Manisa Basket Karşıyaka'yı Yendi

22.03.2026 23:04
Glint Manisa Basket, Karşıyaka'yı 92-78 mağlup ederek 23. haftada önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz

Glint Manisa Basket: Smith 16, Mintz 5, Altan Çamoğlu 2, Johnson 14, Pereira 10, Stevenson 7, Yiğit Onan 7, Starks 20, Buğra Çal 3, Martin 8

Karşıyaka: Sokolowski 10, Samet Geyik 1, Manning 20, Alston 17, Moody 6, Young 14, Gordic, Eylem Eminoğlu, Bishop 9, Ege Özçelik, Yalın Yıldız 1, Mert Celep

1. Periyot: 29-18

Devre: 52-39

3. Periyot: 75-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-78 mağlup etti.

