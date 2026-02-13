Glint Manisa Basket, Merkezefendi\'yi Yendi

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Alper Özgök, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 6, Ömer Can İlyasoğlu 3, Miles 3, Roko Badzim 18, Omic 1, Emre Tanışan 7, Griffin 13, Cazalon 12, Mahir Ağva 14
Glint Manisa Basket: Stevenson 12, Smith 17, Altan Çamoğlu, Johnson 5, Pereira 15, Yağız Aksu, Yiğit Onan 23, Starks 15, Buğra Çal, Martin 6
1. Periyot: 20-24
Devre: 50-48
3. Periyot: 65-70
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçında Glint Manisa Basket, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yendi.
