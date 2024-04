GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül: \'Sadece önümüzdeki maçlara odaklı bir şekilde ilerliyoruz\'

Spor

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, sahalarında oynayacakları Uşakspor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, oyunun savunma yönünü hallettiklerini, şimdi ise hücum yönünü geliştirdiklerini söyleyerek, "Sadece önümüzdeki maçlara odaklı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Amedspor'un 1 puan gerisinde yer alan GMG Kastamonuspor, ligde en çok mağlubiyet yaşayan ve 5 puan toplayabilen Uşakspor ile yarın evinde saat 15.00'te karşılaşacak. Teknik Direktör Fırat Gül ile çıktığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve geçen hafta deplasmanda oynadığı İskenderunspor müsabakasını farklı kazanarak rakiplerine gözdağı veren GMG Kastamonuspor, zirve takibini sürdürmek için Uşakspor mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadelede öncesi GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyunun savunma kısmını hallettiklerini, şimdi ise hücum yönünü geliştirdiklerinden bahseden Fırat Gül, "Oyunun savunma tarafında çok ciddi bir mesafe kaydettik. Bu maç skorlarına da yansımış durumda. Hücum tarafının geliştirilmesi biraz daha zor, biraz daha organizasyon ve beceri isteyen bir iş ve işin o tarafını da yavaş yavaş geliştiriyoruz. Tabii bunları geliştirirken de aynı zamanda skor almamız gereken bir süreçti. Hem skor alıp hem bunları geliştirmek biraz zordu ama çok çalışma, tekrar ve oyuncuların irade korumasıyla uzun mesafe kat ettik. Tabii ki bu maçlara da yansıdığı için ayrıca mutluluk verici bir durum" cümlelerine yer verdi.

Fırat Gül: "Tek gündemimiz Uşakspor maçı"

Öncelikli olarak Uşakspor karşılaşmasına odaklandıklarını söyleyen Gül, "Çarşamba günü Uşakspor maçı var, Pazar günü ise Derincespor. Derince şu an bizim gündemimizde yok. Şu an tek gündemimiz Uşakspor maçı. Uşakspor, matematiksel anlamda küme düştü gibi görünüyor ama sonuç itibarıyla 11 tane oyuncu ile oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun sonuçta kendini göstermeye çalışan genç oyunculardan kurulu bir takım. Bunun bizim açımızdan avantajları ve dezavantajları var. Biz her türlü duruma karşı hazırlıklıyız. Maça iyi hazırlandık, hazırlanmaya da devam ediyoruz. Hiçbir rakibimizi de küçümseme gibi bir lüksümüz olamaz. Çünkü karşımızda bir takım var ve bir şehri temsil ediyor. Onlar da kendilerine göre bir mücadele verecektir" diye konuştu.

"Fikstür avantajı diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum, kazanmamız gereken 6 karşılaşma daha var"

Rehavete kapılmadan ilk hedeflerinin oynayacaklarını bütün müsabakaları kazanmak olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "İlk geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum. Fikstür avantajı diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Sadece önümüzdeki maça odaklı bir şekilde ilerliyoruz. Bizim için şu an tek gerçek Uşak maçı. Bu maçtan 3 puan aldığımız zaman, bizim 6 tane kazandığımız maçın bir anlamı var. Uşak maçında puan sıkıntısı yaşarsak, o zaman 6 tane aldığımız maçın bir anlamı kalmıyor. Biz kesinlikle şu aşamada maç maç gidiyoruz. Bizim için şu an tek gerçek Uşakspor maçını kazanmak" şeklinde konuştu.

Emir Açıkgöz: "Amedspor ile puan farkını kapatıp liderliği geri almak istiyoruz"

Uşakspor'un hafife alınacak bir takım olmadığını ve ellerinden geleni yaparak puan farkını kapatmak istediklerini dile getiren 20 yaşındaki futbolcu Emir Açıkgöz, "Takım olarak çok iyi gidiyoruz şu anda. Yeni hocamız ile çok güzel bir hava yakaladık. Üst üste galibiyetler aldık ve devam ediyoruz. Önümüzde Uşakspor ile oynayacağımız maç var. Uşak, küme hattında diye hafife alınacak bir takım değil. Dinç ve dinamik bir takımlar. Bizde iyi hazırlanıyoruz, rakibimizi hafife almıyoruz. Elimizden geleni yapıp, Amedspor ile olan aradaki bir puanı kapatmak istiyoruz. Bunu yaparak tekrar liderliği de geri almak istiyoruz. Moralimiz çok iyi, abilerim her zaman arkamızda, bizlere çok iyi destek veriyorlar. Takım olarak da iyiyiz. Hocalarımız da bize çok değer veriyorlar. Bizleri el üstünde tutuyorlar. Geçen yıl altyapıdan as takıma çıktım. Şu anda her şey çok iyi, ben de süre aldıkça bu fırsatı değerlendirmek ve daha da iyi olmak istiyorum. Süre almak için de elimizden geleni yapıp, çalışmalarımı sürdürüyorum. Ligin artık sonuna doğru geldik, inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU