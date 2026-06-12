Goalball Takımlarımız Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Goalball Takımlarımız Çeyrek Finale Yükseldi

Goalball Takımlarımız Çeyrek Finale Yükseldi
12.06.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, grup aşamasını geçerek çeyrek finale yükseldi.

ÇİN'İN Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, aldıkları sonuçların ardından çeyrek finale yükseldi.

X Grubu'nda mücadele eden Erkek Goalball Milli Takımı, grup maçlarını namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider bitirerek çeyrek finale çıktı. Erkek Goalball Milli Takımı, grup aşamasında çıktığı 3 maçta 25 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Millilerde Burak Korkmaz 9, Yunus Emre Akyüz 8, Ebubekir Sıddık Kara 7 ve Emrullah Toprakçı 1 gol kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonası finalisti olan Çin karşısındaki mücadele, yarın TSİ 11.30'da oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Kadın Goalball Milli Takımı ise grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Kadın Goalball Milli Takımı, grup maçlarında 22 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Millilerde Reyhan Yılmaz 12, Gülşah Aktürk 9 ve Sevtap Altunoluk 1 golle skora katkı verdi. Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 13.00'te yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Kaynak: DHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Goalball Takımlarımız Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarder Elon Musk’ın Orta Doğu’daki şirketleri İran’ın hedef listesinde Milyarder Elon Musk'ın Orta Doğu'daki şirketleri İran'ın hedef listesinde
Antalya’da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı
Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı
Alanya’da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Ankara’da 3 ton sahte deterjan ele geçildi Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
16:04
Aziz Yıldırım’ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor Ünlü isim göreve geliyor
Aziz Yıldırım'ın 8 yıllık hayali gerçek oluyor! Ünlü isim göreve geliyor
15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye çok konuşulacak benzetme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 16:55:02. #7.12#
SON DAKİKA: Goalball Takımlarımız Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.