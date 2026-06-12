Goalball Takımlarımız Çeyrek Finale Yükseldi

ÇİN'İN Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, aldıkları sonuçların ardından çeyrek finale yükseldi.

X Grubu'nda mücadele eden Erkek Goalball Milli Takımı, grup maçlarını namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda grubunu lider bitirerek çeyrek finale çıktı. Erkek Goalball Milli Takımı, grup aşamasında çıktığı 3 maçta 25 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Millilerde Burak Korkmaz 9, Yunus Emre Akyüz 8, Ebubekir Sıddık Kara 7 ve Emrullah Toprakçı 1 gol kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek. Son Dünya Şampiyonası finalisti olan Çin karşısındaki mücadele, yarın TSİ 11.30'da oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Kadın Goalball Milli Takımı ise grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Kadın Goalball Milli Takımı, grup maçlarında 22 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Millilerde Reyhan Yılmaz 12, Gülşah Aktürk 9 ve Sevtap Altunoluk 1 golle skora katkı verdi. Kadın Goalball Milli Takımı, çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 13.00'te yarı finale yükselme mücadelesi verecek.