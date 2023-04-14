Göğsünü tutarak oyundan çıkmıştı! Aceleyle hastaneye kaldırılan Szczesny'den sevindiren müjde

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Juventus ile Sporting'in karşı karşıya geldiği mücadelede İtalyan ekibinin kalecisi Szczesny, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Göğsünü tutarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan deneyimli eldivenin sağlık durumu netlik kazandı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Mücadelenin 41. dakikasında nefes alamayan ve göğsünü tutarak oyundan çıkan Szczesny, hemen hastaneye kaldırılmıştı. Polonyalı eldiven yaptığı bilgilendirmede, "O anda endişelendim çünkü nefes alamıyordum. Gerekli kontroller yapıldı, her şey yolunda, hiçbir sorunum yok." dedi.

KALESİNDE BU SEZON 18 GOL GÖRDÜ

Szczesny bu sezon Juventus formasıyla 26 maça çıktı. Polonyalı kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gol gördü.