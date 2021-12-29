Gökçe Doğan Bellona Kayseri'de

Bellona Kayseri Basketbol, Hatayspor'dan Gökçe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Hatayspor'dan Gökçe Doğan'ı transfer etti. Sezona Hatayspor'da başlayan ve 7 maçta forma giyen Gökçe Doğan bundan sonraki süre sarı kırmızılı formayı giyecek.

1986 doğumlu tecrübeli oyuncu yeni takımı Bellona Kayseri Basketbol ile dün ilk maçına BOTAŞ karşısında çıktı. 22 dakika 20 saniye süre alan Gökçe Doğan 1 sayı üretti. Bellona Kayseri Basketbol Kulübü As Başkanı Özkan Arseven, "Sezona Hatayspor'da başlayan tecrübeli kısa forvet Gökçe Doğan ile sezon sonuna kadar anlaştık. 1 veya 2 Türk oyuncuyu daha kadromuza katılmayı planlıyoruz" dedi. - KAYSERİ