Gökçeada Ultra Trail 30-31 Mayıs'ta Koşulacak - Son Dakika
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Gökçeada Ultra Trail 30-31 Mayıs'ta Koşulacak

Gökçeada Ultra Trail 30-31 Mayıs\'ta Koşulacak

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail, 30-31 Mayıs tarihlerinde çeşitli parkurlar ile doğaseverleri bir araya getirecek. Organizasyon, uluslararası standartlarda ve çeşitli destekçilerle gerçekleştirilecek.

29.04.2025 14:31  Güncelleme: 14:36
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Bu sene ikincisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail, 30-31 Mayıs tarihlerinde koşulacak.

Gökçeada, bu sene ikincisi gerçekleşecek Ultra Trail'e ev sahipliği yapacak. 2016 yılından bu yana 'sakin kent'ler içinde yer alan Gökçeada, doğa ve su sporları ile de adından söz ettiriyor. Bu sene 30-31 Mayıs tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail, Uluslararası Patika Koşusu Birliği'nin (ITRA) patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek organizasyon; 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda koşulacak. Organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek.

Gökçeada Ultra Trail öncesinde açıklamalarda bulunan Gökhan Görgülü, "Spor, sadece bir performans değil, tutku ve yaşam biçiminin ortaya çıkması. Gökçeada'nın benzersiz doğasında bu yıl da toplanan sporseverlerle birlikte sporun birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Gökçeada Ultra Trail gibi etkinliklerde yer alarak, kitlelerle bir araya geliyor ve sporun gerçekten herkes için olduğunu gösteriyoruz. Bu organizasyonlar sadece bir yarış değil; doğayla, bedenimizle ve sporun özüyle yeniden bağ kurma fırsatı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gökçeada, Etkinlik, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökçeada Ultra Trail 30-31 Mayıs'ta Koşulacak - Son Dakika

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