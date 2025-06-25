Gökçen Bahadır'dan Buz Pateninde Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gökçen Bahadır'dan Buz Pateninde Başarı

Gökçen Bahadır\'dan Buz Pateninde Başarı
25.06.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALKÜ araştırma görevlisi Gökçen Bahadır, buz pateninde uluslararası başarılar elde etti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Gökçen Bahadır, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce profesyonel olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılar elde etti.

Gökçen Bahadır, 7 yaşındayken ailesiyle yaşadığı Konya'da bir alışveriş merkezinin buz pateni pistinde eğlenenleri görünce bu spora merak sardı.

Hobi amaçlı buz pateni yapmaya başlayan Bahadır, lise yıllarında pistin kapanmasıyla bu spordan uzak kaldı.

Bahadır, buzda kayma tutkusunu Gazi Üniversitesini kazanınca tekrar canlandırmak istedi ancak bu kez de Kovid-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeniyle isteğini hayata geçiremedi.

Salgın sürecinin hemen ardından çocukluk hayalinin peşinden giden Bahadır, 2022'de profesyonel olarak yöneldiği buz pateninde ulusal ve uluslararası organizasyonlara katıldı.

Antrenörü Özgür Yeşilöz ile günde iki antrenman yapan Bahadır, buz üzerindeki çalışmalarının yanı sıra fitness, cimnastik gibi farklı spor dallarını harmanlayarak yoğun bir program içerisine girdi.

Bu sırada Gazi Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Bahadır, bir senenin ardından da ALKÜ'de araştırma görevlisi olarak akademik kadroya alındı.

Buz pisti olmayınca tekerlekli patenle antrenman yapıyor

Ulusal ve uluslararası organizasyonların hazırlıklarını Alanya ilçesinde de sürdüren Bahadır, buz pisti olmayan ilçede üniversite yerleşkesi ve sahillerde tekerlekli figür pateniyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Ayda bir de Ankara'ya giden Bahadır, buz pistindeki çalışmalarını da aksatmıyor.

Buz pateni sporcusu araştırma görevlisi Gökçen Bahadır, AA muhabirine, ilk profesyonel yarışının 2023 yılında Ankara'da katıldığı Türkiye Şampiyonası olduğunu söyledi.

İlk yarışında ikinci olduğunu belirten Bahadır, daha sonra çalışma temposunu arttırdığını, uluslararası yarışları kovalamaya başladığını kaydetti.

Yarışlarda aldığı sonuçlarla buz pateninde önce bronz, daha sonra da gümüş kategoriye yükseldiğini anlatan Bahadır, "2025 yılında Belçika'nın Gent şehrinde düzenlenen Uluslararası Kristal Kupası Ghent 2025 Artistik Buz Pateni Yarışması'nda ve Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Juna Kupası 2025 Artistik Buz Pateni Yarışması'nda serbest ve artistik program gümüş kategorisinde şampiyonluk kürsüsüne çıktım. Şu ana kadar toplam 5 şampiyonluğum bulunuyor." dedi.

"Buz pateni altyapısı yok diye pes etmedim"

Bahadır, sporla akademik kariyerini aynı anda yürütmenin zorluklarına değinerek, fazlasıyla efor ve vakit harcandığında güzel sonuçların alınabileceğini vurguladı.

Yoğun bir çalışma programı içerisinde olduğunu belirten Bahadır, şunları söyledi:

"Ankara'dayken sabah antrenmanlara gidip oradan yüksek lisans derslerime gidiyordum. Oradan çıkıp off-ice (sporun icra edildiği alanın dışında yapılan faaliyetler) ve özel derslerim için tekrar buz pistinin yolunu tutuyordum. Akşam ise vaktimi derslerime ayırıyordum. Bir şeye yeteri kadar zaman ve efor verirseniz kesinlikle güzel sonuçlar alıyorsunuz, meyvesini alıyorsunuz. Örneğin Alanya'ya geldiğimde buz pateni altyapısı yoktu. Bu boşluğu fazlasıyla hissettim. Ne yapacağımı, nasıl olacağını kendime sordum ancak pes etmedim. Olimpik pist olduğu için Ankara'ya kendi imkanlarımla ayda bir giderek antrenmanlarıma devam ediyorum. Aynı zamanda tekerlekli figür pateni aldım. Sahil yolunda kondisyon amaçlı, bazen üniversite alanlarında artistik amaçlı tekerlekli paten kullanıyorum. Bunlara ek olarak haftada üç gün pilatese vakit ayırarak buz patenine yönelik antrenmanlar yapıyorum."

Bahadır, hedefinin uluslararası arenada ülkesini ve üniversitesini temsil ederek Türk bayrağını en üst noktaya taşımaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Akademik kariyerini sürdüreceğini de dile getiren Bahadır, "Bu sporla kendimi yeniliyorum, her şeyden uzaklaşıyorum. Belki ileriki zamanlarda branşımın bu sporla harmanlandığı bir çalışma yapabilirim. Altın kategoriye çıkarak daha dişli rakiplerle yarışmak istiyorum. Buz pateni sporcusu olarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi ise bu sporda uluslararası başarılarımı arttırmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alaaddin Keykubat, Yerel Haberler, Çocukluk, Eğitim, Alanya, Gökçen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökçen Bahadır'dan Buz Pateninde Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:03
Süper Lig ekibinde şok ayrılık Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:59:45. #7.11#
SON DAKİKA: Gökçen Bahadır'dan Buz Pateninde Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.