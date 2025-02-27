Gökdeniz Yağar, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Gökdeniz Yağar, Türkiye Şampiyonu Oldu

Gökdeniz Yağar, Türkiye Şampiyonu Oldu

Erzurumlu boksör Gökdeniz Yağar, 14 yıl aradan sonra Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

27.02.2025 14:45
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 14 yıl sonra büyükler kategorisinde Dadaşlar diyarına Türkiye Boks Şampiyonluğu madalyasını getiren Gökdeniz Yağar ile Milli takıma davet edilen sporcuları ödüllendirdi.

17-23 Şubat 2025 tarihlerinde Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübü boksörü Gökdeniz Yağar Türkiye şampiyonu oldu.

67 kilede ringe çıkan Dadaş boksör Gökdeniz Yağar, şampiyonaya damga vururken, 14 yıl sonra büyükler kategorisinde Erzurum'a altın madalya getiren isim oldu. Şampiyon boksör ve milli takıma seçilen diğer sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Çakmur'u ziyaret ettiler

Konya'da yapılan Türkiye Boks Şampiyonası'nda 67 kiloda şampiyon olan Gökdeniz Yağar, Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü, Atilla Osmanoğulları ve Türkiye Boks Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Yunus Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Milli takıma çağrılan 57 Kilo boksörü Tarık Kılıç ve 86 Kiloda dövüşen M. Furkan Karadağ ile diğer sporcular da ziyarette hazır bulundu. Boks Milli Takım antrenörü olarak Erzurum'da yapılacak olan kampa davet edilen Muhsin Köylü, Konya'da yapılan Türkiye şampiyonası ile Erzurum'da gerçekleşecek olan Milli takım kampı hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a bilgi verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şampiyon boksör Gökdeniz Yağar ile Milli takıma davet edilen sporcuları tebrik ederek Avrupa ve dünya şampiyonası için başarı diledi. Çakmur, ziyaretin ardından sporcular hediye verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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