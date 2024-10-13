Gökhan Bozkaya: "Fenerbahçe'ye yakışır bir derbi oldu"

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- Gökhan Bozkaya: " Fenerbahçe'ye yakışırı bir derbi oldu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, Galatasaray'a karşı üstün oynadıklarını belirterek, "Fenerbahçe'ye yakışır bir derbi oldu" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine derbiyi değerlendirdi. Bozkaya, "Maçın başından sonuna kadar, özellikle ikinci yarı çok üstün oynadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'ye yakışır bir derbi oldu. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi konsantreydiler. Maçı kazanmayı bize gösterdiler. 6'da 6 yaptık, şimdi milli takım maçları arası var. Dinleneceğiz daha sonra yolumuza devam edeceğiz. İyi başladık, iyi gidiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti de Fenerbahçe camiasına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Milli takım maçları arası ve ligden çekilen Kdz. Ereğli Belediyespor maçı ile birlikte uzun bir araya girecek olan sarı-lacivertlilerde Gökhan Bozkaya şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 ay maçımız yok ve milli takıma giden hem Türk hem yabancı birçok oyuncumuz var. Belki izin gününü uzatabilirim. O süreçte belki hazırlık maçları alabilirsek, hazırlanacağız. Kdz. Ereğli Belediyespor maçından sonra Amed maçı var. Yolumuza devam edeceğiz."