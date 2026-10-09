Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul Sarıyer'de gece yarısı gerçekleştirilen trafik denetiminde durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Selin Ciğerci'nin eski eşi Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlendi. Çıra hakkında adli işlem yapıldı.
Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu.
Selin Ciğerci ile yaptığı evlilikle de tanınan Çıra'nın kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre polis ekipleri, Gökhan Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığını tespit etti. Denetim sırasında ortaya çıkan bu durumun ardından Çıra hakkında adli işlem başlatıldı.
HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemlerin ardından Çıra'nın hukuki durumuna ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Eski futbolcunun gözaltına alınıp alınmadığına veya işlemlerin ardından serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
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