Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul Sarıyer'de gece yarısı gerçekleştirilen trafik denetiminde durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Selin Ciğerci'nin eski eşi Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığı belirlendi. Çıra hakkında adli işlem yapıldı.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Selin Ciğerci ile yaptığı evlilikle de tanınan Çıra'nın kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre polis ekipleri, Gökhan Çıra'nın "güveni kötüye kullanma" suçundan arandığını tespit etti. Denetim sırasında ortaya çıkan bu durumun ardından Çıra hakkında adli işlem başlatıldı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği işlemlerin ardından Çıra'nın hukuki durumuna ilişkin başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Eski futbolcunun gözaltına alınıp alınmadığına veya işlemlerin ardından serbest bırakılıp bırakılmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Selin CiğerciGökhan ÇıraİstanbulSarıyerTrafikPolisSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Hayat çok garip kimisi akşama kadar helal ekmek parası kazanma peşinde, kimisi de haksız yere fırın parası yeme peşinde. 0 0 Yanıtla
  • BAYCAN BAYCAN:
    Gökhan Abi , Maşallah Aracın Çok Güzel , Sende Düzel Bir İnsansın. Çok Takılma Haberlere 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Denizli Pamukkale’de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu Denizli Pamukkale'de pansiyonda kalan yaşlı çift banyoda ölü bulundu
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat Kurallar sil baştan değişiyor Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlar dikkat! Kurallar sil baştan değişiyor
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:16:08. #7.13#
SON DAKİKA: Gökhan Çıra gece yarısı çevirmeye takıldı! Arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei