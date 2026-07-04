Gökhan Sazdağı Arca Çorum FK'ye Transfer Oldu

Beşiktaş Kulübü, kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'ta geçen sezon 18 müsabakada forma giydi.
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