Gökhan Sazdağı Milli Takıma Davet Edildi

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A Milli Futbol Takım kadrosuna davet edilen Gökhan Sazdağı, Kayserispor'un gururu oldu. Sazdağı, "Milli formayı giyeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı Karadağ maçı aday kadrosuna davet edilen Gökhan Sazdağı, Kayserispor camiasında sevinçle karşılandı. Sarı-kırmızılı takımda oynadığı etkili futbol ile milli takıma göz kırpan kaptan Gökhan Sazdağı, bu amacına Karadağ maçı öncesi ulaşmış oldu.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duygularını paylaşan Gökhan Sazdağı, "Bu şanlı formayı terleteceğim için çok heyecanlıyım. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ