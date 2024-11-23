Gökhan Ünal 24Erzincanspor\'dan Ayrıldı

Spor

Kulüp yönetimi tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen 24Erzincanspor Teknik Direktörü Gökhan Ünal, veda mesajı yayımladı.

Teknik direktör Ünal mesajında şu ifadelere yer verdi:

"24Erzincanspor ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayım. 5 aylık süreçte elimizden geldiğince futbolcu kardeşlerimizle 24Erzincanspor'u yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 12 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve tek mağlubiyetle en iyi şekilde temsil ettik. Bundan sonraki süreçte 24Erzincanspor'a başarılar diliyorum. İlk başta kulübün emekçi çalışanlarına, futbolcu kardeşlerime ve son olarak değerli gerçek 24Erzincanspor taraftarlarına ve Erzincan halkına teşekkür ederim." - ERZİNCAN