Spor

- Göksel Gümüşdağ: "Konferans Ligi'ne kaldık, bundan sonra devamını getireceğiz"

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ:

"1-2 transfer daha yapacağız"

"Lig maçlarının ertelenmesi çok doğru bir karardı"

İSTANBUL - RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi'ne kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, devamını getireceklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek organizasyona katılım hakkı elde etti. Müsabakanın ardından RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek sözlerine başlayan Başkan Gümüşdağ, "Öncelikle takıma bu mutluluğu yaşatan başta Çağdaş Atan hocamızı ve oyuncu kardeşlerimin hepsini kutluyorum. Bugün Avrupa'da 56. maçımıza çıktık. Artık galibiyet sayımız mağlubiyet sayısını geçti. Dolayısıyla bu sezon Avrupa'da oynadığımız 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Şimdi Konferans Ligi'ne kaldık, ilk aşamayı hallettik. İnşallah bundan sonra devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"1-2 transfer daha yapacağız"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Hocamızın raporuna istinaden 1-2 transfer daha yapacağız. Emin adımlarla Avrupa'daki hedefimiz ilk 16'ya, ilk 8'e gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Çünkü Avrupa çok kıymetli, ülke puanla çok büyük katkı sağlıyoruz. İnşallah yarın Beşiktaş ve Trabzonspor da play-off'u geçecekler, inanıyorum. Ülke puanına katkı sağlayacağız. Zannediyorum 5 takım Avrupa'da aynı anda Türkiye'de bir ilk olacak. Bu maçlar milli maç gibi. Onun için bu maçları çok çok önemsiyorum. İnşallah yolumuza hem Avrupa'da hem de ligde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Lig maçlarının ertelenmesi çok doğru bir karardı"

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının ligde oynayacakları 3. hafta maçlarının ertelenmesinin doğru bir karar olduğuna değinen Gümüşdağ, "Bugün iki tane sakatlığımız var. Biri Duarte, diğeri de Ömer Ali. 3-4 gün arayla maç oynadığınız zaman gerçekten zorlukları oluyor. Özellikle play-off oynanırken lig maçlarının ertelenmesi çok doğru bir karardı. Federasyon başkanına da böyle bir ricada bulunmuştum. Sağ olsun o kararı aldı. Tüm takımlar adına doğru oldu ki bugünkü oynadığımız İrlanda takımının da aynı şekilde federasyonu maçını iptal etmiş. Bu maçlar ülke için çok kıymetli. Ligde de her zaman zirveyi zorlayan, ilk dördü zorlamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.