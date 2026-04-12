Gol attılar! Sevincini arkadaşları ya da taraftarlar yerine bakın kiminle paylaştı

12.04.2026 21:17
Elazığspor’un Erbaaspor’u yendiği maçta atılan ilk golün sevinci viral oldu. Golün ardından Elazığspor’un defans oyuncusu Ercan Coşkun, sahada görevli polis memurunun sırtına atlayarak gol sevincini yaşadı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 36. haftasında play-off yolunda kritik bir virajı dönen Elazığspor, kendi evinde ağırladığı Erbaaspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Maçın sportif başarısı kadar, açılış golünden sonra yaşanan bir kutlama anı haftaya damgasını vurdu.

GOL OLDU, SEVİNCİNİ POLİS MEMURUNUN SIRTINDA YAŞADI

Karşılaşmada ilk golünü bulan Elazığspor’un tecrübeli defans oyuncusu Ercan Coşkun, filelerin havalanmasından sonra büyük bir coşkuyla saha kenarına koştu. Duygularına hakim olamayan Coşkun, kutlama yapmak için saha kenarında görevli bir polis memurunun sırtına atladı. Polis memurunun da futbolcunun bu içten sevincine tebessümle karşılık vermesi, ortaya renkli görüntüler çıkardı. 

BİNLERCE BEĞENİ ALDI 

Maçın ardından paylaşılan o anlar, kısa sürede viral oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan görüntü için sosyal medyadaki kullanıcılar renkli yorumlar yaptı. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 21:28:46. #.0.4#
