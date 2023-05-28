Gol makinesi yine sahnede! Messi rekor kırdı, PSG şampiyon oldu

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Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile kozlarını paylaştı. Stade de la Meinau'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Ev sahibinin golü 59. dakikada Lionel Messi'den geldi. Strasbourg'un golünü 79. dakikada Kevin Gameiro attı. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

LENS KAZANDI AMA PSG ŞAMPİYON OLDU

Lens sahasında AC Ajaccio'yu 3-0 mağlup etti ve PSG'nin yenilmesini bekledi. Ancak PSG, en yakın rakibi Lens'in 4 puan önünde ligi şampiyon tamamladı.

MESSI, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Yıldız futbolcu Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu.

TARİHE GEÇTİLER

PSG, bu şampiyonlukla birlikte Ligue 1'de 11. kez mutlu sona ulaştı. Bununla birlikte Paris ekibi, 10 şampiyonluğu bulunan Saint-Etienne'yi geçerek ligi en çok kazanan takım oldu. PSG'nin bu 11 şampiyonluğunun 8'i son 10 yılda geldi.