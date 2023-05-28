Gol makinesi yine sahnede! Messi rekor kırdı, PSG şampiyon oldu - Son Dakika
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Gol makinesi yine sahnede! Messi rekor kırdı, PSG şampiyon oldu

28.05.2023 00:14

Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile 1-1 kalmasına rağmen bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Takımın yıldızı Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.

Fransa Ligue 1 37. hafta maçında Paris Saint Germain, deplasmanda Strasbourg ile kozlarını paylaştı. Stade de la Meinau'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Ev sahibinin golü 59. dakikada Lionel Messi'den geldi. Strasbourg'un golünü 79. dakikada Kevin Gameiro attı. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

LENS KAZANDI AMA PSG ŞAMPİYON OLDU

Lens sahasında AC Ajaccio'yu 3-0 mağlup etti ve PSG'nin yenilmesini bekledi. Ancak PSG, en yakın rakibi Lens'in 4 puan önünde ligi şampiyon tamamladı.

Gol makinesi yine sahnede! Messi rekor kırdı, PSG şampiyon oldu

MESSI, RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Yıldız futbolcu Messi attığı 496 golle, 495 gol atan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu.

TARİHE GEÇTİLER

PSG, bu şampiyonlukla birlikte Ligue 1'de 11. kez mutlu sona ulaştı. Bununla birlikte Paris ekibi, 10 şampiyonluğu bulunan Saint-Etienne'yi geçerek ligi en çok kazanan takım oldu. PSG'nin bu 11 şampiyonluğunun 8'i son 10 yılda geldi.

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Gol makinesi yine sahnede! Messi rekor kırdı, PSG şampiyon oldu Gol makinesi yine sahnede! Messi rekor kırdı, PSG şampiyon oldu

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