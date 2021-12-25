Gol sevinci gündem oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin perde arkasını anlattı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada etkili oyununu müthiş bir golle süsleyen Kerem Aktürkoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TOP AYAĞIMA OTURDU"

Gol anlamlıydı ama asıl anlamlı olan galibiyetti. Zor zamanlar geçiriyorduk. İyi oynuyorduk ama topu kaleye sokamıyorduk. Uzaktan hep denemek istiyordum, ilk yarı vuracaktım ama rakip önüme geçti. İkinci yarı pozisyonu buldum ve top da ayağıma oturdu. Güzel gol oldu.

GOL SEVİNCİNİ ANLATTI

Harry Potter benzetmesi başlattılar. Ben de Harry Potter'ı seviyorum, uzun zamandır düşünüyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bakalım belki bundan sonra da devam eder.