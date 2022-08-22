Fenerbahçe 192'lik forvet oyuncusu Maxi Gomez için yaptığı teklifi yükseltecek - Son Dakika
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Fenerbahçe 192'lik forvet oyuncusu Maxi Gomez için yaptığı teklifi yükseltecek

22.08.2022 12:51
Fenerbahçe 192'lik forvet oyuncusu Maxi Gomez için yaptığı teklifi yükseltecek

Golcü sorununu en kısa sürede çözmek isteyen Fenerbahçe, Valencia'nın yıldız Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırmıştı. Dış basına yansıyan son haberlere göre, Sarı-lacivertliler,1.92'lik santrfor için İspanyol ekibine yapılan bonservis teklifini revize etmeye hazırlanıyor.

Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenber'in aktardığı habere göre, yaptıkları atakları sonlandıracak yıldız bir golcü peşinde olan Fenerbahçe yönetimi, Valencia'dan ayrılmak istediğini belirten Maxi Gomez için yaptığı teklifi yükseltecek.

JESUS ÖZEL OLARAK İSTİYOR

Teknik Direktör Jorge Jesus'unda "Ben kadromda 4-5 forvet oyuncusu görmek istiyorum" sözlerinden sonra Maxi Gomez için girişimlerini hızlandıran Sarı-lacivertliler, futbolcunun kulübü Valencia'ya yaptığı teklifi arttırarak, elini güçlendirmek istiyor.

MÖNCHENGLADBACH'DA DEVREDE

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'da 26 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. Valencia'nın 12 milyon euroluk bonservis talebinin Alman ekibi için çok yüksek olduğunun altı çizilirken, oyuncuya Everton ve Newcastle United takımlarının da ilgisi olduğu biliniyor.

6 SEZONDUR LA LİGA'DA

Uruguaylı Gomez, kariyerine ülkesinin takımlarından Def Sporting'te başladı. Daha sonra sırasıyla Celta Vigo ve son olarak Valencia formalarını giydi. Valencia'da geçen sezon çıktığı 32 maçta 5 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.

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