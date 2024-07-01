Gölcük Belediyesporlu 3 Tekvando Sporcusu Türkiye Şampiyonasına Katılmaya Hak Kazandı

Spor

Gölcük Belediyesporlu 3 tekvando sporcusu, Kocaeli'de düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gölcük Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla ilçede geleceğin yıldız sporcu adaylarını yetiştirmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli'de düzenlenen il seçmelerinde Gölcük Belediyespor tekvando sporcuları; Nurcan İpek, Elif Usta ve Yusuf Atasoy, il birincisi olarak, Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - KOCAELİ