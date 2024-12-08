Golf Mad Pro-Am Turnuvası\'nda Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev Şampiyon Oldu

Spor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlen Golf Mad Pro-Am turnuvasında Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev şampiyon oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Golf Kulübü'nde düzenlenen ve 4 gün süren Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na 28 ülkeden 232 profesyonel ve amatör sporcu katıldı. Bu yıl 29'uncusu yapılan turnuvada toplamda 100 bin Euro ödül dağıtıldı. Turnuvada şampiyonluğu kazanan Kazakistanlı Kanat Kurbanalıev, 5 bin Euro ödülün sahibi oldu. Dereceye giren golfçülere ödüllerini, Golf Mad Direktörü Bekir Kara, turizmci Şehmuz Işık ve Mahmut Uysal verdi.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Kara, "Bu yıl 29'uncusunu düzenlediğimiz turnuvaya 28 ülkeden 232 sporcu katıldı. 4 gün süren turnuvamız çekişmeli geçti. Turnuvaya dünyanın dört bir tarafından golfçüler katılmakta. Bu da başta Antalya olmak üzere ülkemizin turizm, tanıtımına katkı sağlıyor" dedi.