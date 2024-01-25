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Golf Milli Takımı Antalya kampına başladı

Golf Milli Takımı, Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen kamp ile hazırlıklarına başladı. Başantrenör Keith Coveney ve yardımcıları gözetiminde 18'i kadın 36 sporcu kampa katıldı. Sporcular, çeşitli antrenmanlarla Türkiye'yi temsil edecek milli golfçüler arasından seçilecek.

Golf Milli Takımı Antalya kampına başladı
25.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:06
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Golf Milli Takımı aday kadrosunun Antalya kampı başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünde düzenlenen kamp, Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile başantrenör yardımcıları Gencer Özcan ve Çağatay Ural gözetiminde 18'i kadın 36 sporcunun katılımıyla başladı.

Kampa, kadınlarda Ayşe Demir, İrem Demir, Sude Bay, Zeynep Süalp, Elif Gençoğuz, Ilgın Zeynep Denizci, Petek Peker, Deniz Sapmaz, Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ada Zorbozan, Ada Narin, Fatma Gül Kuş, Aida Tepe, Duru Taşkın, Erin Neva Yeniçelik, Fatma Kuş, Paris Nil Çalık katıldı.

Erkeklerde isen Muhsin Aras Biçer, Tuna Şahin, Arjin Yalçınkaya, Semih Engez, Can Marko Özdemir, Efe Sargın, Latif Çam, Sarp Saraçoğlu, Berke Tunca, Tunç Aslan, Fırat Genelioğlu, Ali Rıfat Evyap, Mustafa Rüzgar Turgun, Dara Muhammed Saf, İbrahim Tarık Aslan, Berk İpeker, Cem Başpınar ile Ömer İlhan Şahin yer aldı.

Sporcular, putting green, short game oyunları, saha oyun stratejileri ve teknik antrenmanlar gibi programa tabi tutulacak. Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek milli golfçüler, bu aday kampı kadrosundaki oyunculardan seçilecek.

Golf Milli Takım'nın aday kampı, 1 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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