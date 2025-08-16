Golsüz Beraberlik: Alanyaspor - Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Sowe'un sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.
54. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
81. dakikada topla buluşan Makouta ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan topu kornere çeldi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Candaş Elbil, Göktuğ Erel
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Aliti, Lima, Hadergjonaj (Enes Keskin dk. 88), Janvier (Maestro dk. 74), Makouta, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın (Efecan Karaca dk. 62), Hwang (İbrahim Kaya dk. 88), Sporar (Ogundu dk. 74)
Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Lopes, Fatih Aksoy, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer (Mocsi dk. 88), Papanikolaou, Laçi (Buljubasic dk. 90+3), Olawoyin, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu (Mihaila dk. 80), Sowe (Emrecan Bulut dk. 90+3)
Yedekler: Efe Doğan, Anıl Yaşar,Deniz Yaşar, Sagnan, Furkan Orak, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Güven Yalçın (Alanyaspor), Alikulov, Sowe (Rizespor) - ANTALYA
