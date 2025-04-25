Gomis\'in Türkiye Macerası

KARİYERİNİN son döneminde adeta bir dünya turuna çıkan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da iki ayrı dönem geçirdi. Eski Fransız milli futbolcu, Boğaz kıyısındaki maceraları hakkında hislerini samimi bir şekilde dile getirdi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve son olarak Japonya: 2017 ile 2024 arasında üç farklı ülkede forma giyen Bafetimbi Gomis, futbolculuk kariyerinin son bölümünde oldukça hareketli yıllar geçirdi. Marsilya'daki son deneyiminin ardından Fransa'dan tamamen ayrılmaya karar verdi ve emekliliğini açıklayana kadar ülkesine dönmedi. Bu süreç, onun çok farklı kültürlerle tanışmasına olanak sağladı.

Özellikle Türkiye'deki serüveni dikkat çekiciydi. "Panter" lakaplı golcü, 2016-17 sezonunda bir yıl forma giydiği Galatasaray'a 2022 yılında geri döndü. Orada çıktığı 86 maçta 51 gol atan Gomis, futbolun bir numaralı spor olduğu bu ülkede futbolun ne denli tutkulu yaşandığını doğrudan deneyimledi. Hele ki Galatasaray gibi prestijli bir takımda oynarken, bu deneyim daha da yoğun hale gelmişti. Kasım 2024'te Ouest-France gazetesine verdiği demeçte şöyle diyordu:

"Harikaydı, özellikle Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadığınızda. Her hafta sonu büyük bir baskı var. Taraftarların beklentisi o kadar yüksek ki, bazen gerçekten fazla olabiliyor. Ama belli bir yaşa geldiğinizde işte tam da buna ihtiyacınız oluyor. Büyük akşamları yaşamak, kaynayan statlarda oynamak için oraya gidiyorsunuz. Gerçekten de, duygular bazen her iki taraf için de ağır basabiliyor."

'TÜRKLER ÇOK CÖMERT VE DUYGUSAL İNSANLAR'

Boğaz kıyısında kendini kısa sürede evinde hisseden Gomis, bunda İstanbul'daki taraftarlarla kurduğu yakın ilişkinin de etkili olduğunu söyledi. Hatta dışarıda yemek yerken hiç hesap ödemediğini belirtiyordu:

"Türkler çok cömert ve duygusal insanlar. Onların gözdesiydim ve bana özel muamele yapılıyordu"

'DEPREMDEN SONRA, HATAY'DA 12 YAŞINDA BİR ÇOCUK BENİM FORMAMLA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILMIŞTI'

Bu cömertliğe Gomis de karşılık verdi; özellikle zor zamanlarda. 2023'te Türkiye'de büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra sergilediği insani yardımlar bunun bir göstergesiydi. 50.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği bu felaketin ardından hiç düşünmeden elini taşın altına koydu:

"Orada bulunduğunuz sürece hiçbir zaman güvende değilsiniz, çünkü orası bir deprem bölgesi. Ama Türk halkı buna rağmen arkasındaki gücü yeniden bulmayı başarıyor. Depremden sonra, Hatay'da 12 yaşında bir çocuk benim formamla enkazdan sağ çıkarılmıştı. Onunla ilgilendim. Okula geri dönebilmesi ve barınma ihtiyacının karşılanması için sorumluluk üstlenmem çok doğaldı çünkü annesini ve kız kardeşini kaybetmişti"

Bafetimbi Gomis, Türkiye'de geçirdiği iki buçuk sezonu asla unutmayacak. Galatasaray taraftarlarıyla kurduğu o derin bağ, sportif başarısıyla birleşince kalıcı bir iz bıraktı. Bu yakınlığın bugün bile silinmediği açık.