Gomis'in Türkiye Macerası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gomis'in Türkiye Macerası

Gomis\'in Türkiye Macerası

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki dönemi ve Türk halkıyla duyduğu bağ hakkında samimi düşünceler paylaştı.

25.04.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARİYERİNİN son döneminde adeta bir dünya turuna çıkan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da iki ayrı dönem geçirdi. Eski Fransız milli futbolcu, Boğaz kıyısındaki maceraları hakkında hislerini samimi bir şekilde dile getirdi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve son olarak Japonya: 2017 ile 2024 arasında üç farklı ülkede forma giyen Bafetimbi Gomis, futbolculuk kariyerinin son bölümünde oldukça hareketli yıllar geçirdi. Marsilya'daki son deneyiminin ardından Fransa'dan tamamen ayrılmaya karar verdi ve emekliliğini açıklayana kadar ülkesine dönmedi. Bu süreç, onun çok farklı kültürlerle tanışmasına olanak sağladı.

Özellikle Türkiye'deki serüveni dikkat çekiciydi. "Panter" lakaplı golcü, 2016-17 sezonunda bir yıl forma giydiği Galatasaray'a 2022 yılında geri döndü. Orada çıktığı 86 maçta 51 gol atan Gomis, futbolun bir numaralı spor olduğu bu ülkede futbolun ne denli tutkulu yaşandığını doğrudan deneyimledi. Hele ki Galatasaray gibi prestijli bir takımda oynarken, bu deneyim daha da yoğun hale gelmişti. Kasım 2024'te Ouest-France gazetesine verdiği demeçte şöyle diyordu:

"Harikaydı, özellikle Galatasaray gibi Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadığınızda. Her hafta sonu büyük bir baskı var. Taraftarların beklentisi o kadar yüksek ki, bazen gerçekten fazla olabiliyor. Ama belli bir yaşa geldiğinizde işte tam da buna ihtiyacınız oluyor. Büyük akşamları yaşamak, kaynayan statlarda oynamak için oraya gidiyorsunuz. Gerçekten de, duygular bazen her iki taraf için de ağır basabiliyor."

'TÜRKLER ÇOK CÖMERT VE DUYGUSAL İNSANLAR'

Boğaz kıyısında kendini kısa sürede evinde hisseden Gomis, bunda İstanbul'daki taraftarlarla kurduğu yakın ilişkinin de etkili olduğunu söyledi. Hatta dışarıda yemek yerken hiç hesap ödemediğini belirtiyordu:

"Türkler çok cömert ve duygusal insanlar. Onların gözdesiydim ve bana özel muamele yapılıyordu"

'DEPREMDEN SONRA, HATAY'DA 12 YAŞINDA BİR ÇOCUK BENİM FORMAMLA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILMIŞTI'

Bu cömertliğe Gomis de karşılık verdi; özellikle zor zamanlarda. 2023'te Türkiye'de büyük yıkıma neden olan depremlerden sonra sergilediği insani yardımlar bunun bir göstergesiydi. 50.000'den fazla insanın hayatını kaybettiği bu felaketin ardından hiç düşünmeden elini taşın altına koydu:

"Orada bulunduğunuz sürece hiçbir zaman güvende değilsiniz, çünkü orası bir deprem bölgesi. Ama Türk halkı buna rağmen arkasındaki gücü yeniden bulmayı başarıyor. Depremden sonra, Hatay'da 12 yaşında bir çocuk benim formamla enkazdan sağ çıkarılmıştı. Onunla ilgilendim. Okula geri dönebilmesi ve barınma ihtiyacının karşılanması için sorumluluk üstlenmem çok doğaldı çünkü annesini ve kız kardeşini kaybetmişti"

Bafetimbi Gomis, Türkiye'de geçirdiği iki buçuk sezonu asla unutmayacak. Galatasaray taraftarlarıyla kurduğu o derin bağ, sportif başarısıyla birleşince kalıcı bir iz bıraktı. Bu yakınlığın bugün bile silinmediği açık.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Türkiye, Kültür, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gomis'in Türkiye Macerası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:31
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
22:26
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 18:12:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gomis'in Türkiye Macerası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.