Gönüllü Hasat Etkinliği 2026 Takvimi Açıklandı - Son Dakika
Gönüllü Hasat Etkinliği 2026 Takvimi Açıklandı

Gönüllü Hasat Etkinliği 2026 Takvimi Açıklandı
21.04.2026 13:25
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026'da 81 ilde 'Gönüllü Hasat Etkinliği' düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında uygulanan "Gönüllü Hasat Etkinliği"nin 2026 yılı takvimi belirlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 81 ilde yapılacak etkinliklerle, gençlerin tarıma aktif katılımı, üreticilerin hasat dönemindeki iş gücü yükünün hafifletilmesi, hasat kayıplarının azaltılması ve gençlerin kırsal kalkınma süreçlerine gönüllü katkı sunması amaçlanıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2026 yılında 81 il müdürlüğünün toplam 164 etkinlik düzenlenmesi öngörülüyor.

Etkinlikler Artvin'de çay hasadıyla başlayacak

Etkinlikler Artvin'de çay hasadıyla başlayacak ve Burdur'da fide dikimi, Mersin'de çağla toplama, Ankara'da sebze üretimi gibi tarımsal faaliyetlerle devam edecek.

Üretim süreçlerinin yerinde gözlemlenmesine imkan tanıyacak etkinlikler gençlerin, doğayla bağ kurmalarını ve emek-değer ilişkisini deneyimlemelerini sağlayacak.

Gönüllü Hasat Etkinliği, gönüllülük kültürünü güçlendirirken tarıma yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunacak ve faaliyetlere, yerel yönetimler, üniversiteler ve gençlik kuruluşları da aktif katılım sağlayacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gönüllü Hasat Etkinliği 2026 Takvimi Açıklandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim

13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
SON DAKİKA: Gönüllü Hasat Etkinliği 2026 Takvimi Açıklandı - Son Dakika
