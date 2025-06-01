La Liga'da Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, sezonun bitimiyle birlikte A Milli Takım kampı için Türkiye'ye geldi.
İstanbul'da arkadaşlarıyla bir futbol sahasında görüntülenen Arda Güler, fiziğiyle görenleri şaşırttı. Üstündeki tişörtü çıkaran yıldız oyuncunun vücudundaki büyük değişim gün yüzüne çıkarken, güçlenmiş kas yapısı dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler sonrası futbolseverler Arda Güler'in fiziğindeki değişimi beğendiklerini dile getirdi. Ayrıca bu görüntüler İspanyol basınında da geniş yer aldı. İspanyol taraftarlar, Arda'nın gelecek sezon kadroda mutlaka yer alması gerektiğini dile getirdi.
İşte Arda Güler'in o görüntüleri;
Son Dakika › Spor › Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)