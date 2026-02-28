Görenler inanamıyor! Cagliari\'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Dün gece oynanan ve 1-1 sona eren Parma–Cagliari karşılaşmasında Folorunsho'nun attığı gol maça damgasını vurdu.
Cagliari forması giyen Folorunsho, 61. dakikada yaklaşık 35-40 metreden ve çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Uzaktan gelen sert şut, kaleciyi çaresiz bıraktı.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan gol görüntüsü binlerce beğeni alırken, futbolseverler tarafından "sezonun en iyi gollerinden biri" yorumları yapıldı.
İşte o golden kareler;
