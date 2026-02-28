Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol - Son Dakika
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
28.02.2026 11:30
Dün gece oynanan Parma-Cagliari karşılaşması 1-1 sona erdi. Fakat maçın en çok konuşulan anı Cagliari forması giyen Folorunsho'nun attığı gol oldu. Folorunsho, 61. dakikada yaklaşık 35-40 metreden ve çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol kısa sürede yayıldı ve binlerce beğeni aldı. Futbolseverler tarafından 'sezonun en iyi gollerinden biri' olarak nitelendirildi.

Dün gece oynanan ve 1-1 sona eren Parma–Cagliari karşılaşmasında Folorunsho'nun attığı gol maça damgasını vurdu.

35-40 METREDEN ÇAPRAZ FÜZE

Cagliari forması giyen Folorunsho, 61. dakikada yaklaşık 35-40 metreden ve çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Uzaktan gelen sert şut, kaleciyi çaresiz bıraktı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan gol görüntüsü binlerce beğeni alırken, futbolseverler tarafından "sezonun en iyi gollerinden biri" yorumları yapıldı.

İşte o golden kareler;

Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1980Mm.? 1980Mm.?:
    eski beşiktaşlı takoz Recep'inde böyle bir golü vardı. 0 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Forma rengi bordo mavi gibi, gol de 61 dakika da gelmiş rastlantıya bak [ ama gençleri mavi yeşil beyaz] 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
