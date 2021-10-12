Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş

Zorlanarak kazandığımız Letonya zaferi, ülkeye karmaşık duygular yaşattı. İyi oynamadığımız mücadelede son 15 dakika yaptığımız yoğun pres sayesinde Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle kazandık. Burak'ın penaltısında heyecandan kimse yerinde duramadı. Görevli TRT ekbi de penaltı anını seyredemedi.

SESE ODAKLANDI

Penaltının gol olduğunu sesten duyan İbrahim Kırkayak, ekip arkadaşlarına koşup sarıldı. Adeta sahaya girecek kadar sevinç yaşadı. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.