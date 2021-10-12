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Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş - Son Dakika

Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş

12.10.2021 11:07

A Milli Takım'ın Letonya zaferinde milyonlarca insan gibi görevli olan basın mensupları da dramatik anlar yaşadı. TRT Spor ekibi, Burak'ın penaltı kullandığı anları heyecandan izleyemedi. Tecrübeli gazeteci İbrahim Kırkayak, gol sesinden sonra ekip arkadaşlarına koşup sarıldı. Yorumcu Tarık Üstün de Kuntz'un duygusal anlarında kendini tutamayıp ağladı.

Zorlanarak kazandığımız Letonya zaferi, ülkeye karmaşık duygular yaşattı. İyi oynamadığımız mücadelede son 15 dakika yaptığımız yoğun pres sayesinde Serdar Dursun ve Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle kazandık. Burak'ın penaltısında heyecandan kimse yerinde duramadı. Görevli TRT ekbi de penaltı anını seyredemedi.

SESE ODAKLANDI

Penaltının gol olduğunu sesten duyan İbrahim Kırkayak, ekip arkadaşlarına koşup sarıldı. Adeta sahaya girecek kadar sevinç yaşadı. Bu anlar sosyal medyada viral oldu.

Serdar Dursun, Burak Yılmaz, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş - Son Dakika
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