Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos yolunda

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Sarı-Kırmızılıların yoğun bir şekilde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak maaşının yüksek olması sebebiyle bir başka yıldız Juan Mata'yı tercih etmesi ardından Galatasaray'da Rodriguez transferi askıya alınmıştı. Kolombiyalı yıldızın yeni takımının Yunanistan ekiplerinden Olympiakos olacağı ifade edildi.

OLYMPİAKOS, JAMES İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜNÜ DEVREYE SOKTU

Fabrizio Ramono'nun aktardığı habere göre, Al Rayyan forması giyen James Rodriguez'e Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos talip oldu. Kolombiyalı 10 numarayla kiralık olarak anlaşma sağlayan Yunan ekibi, James'i gün içinde Yunanistan'a getirerek, sağlık kontrollerinden geçireceği belirtildi.

JUAN MATA TERCİH EDİLDİ

Galatasaray'ın yaptığı yıldız transferlerine bir de " çilek " eklemesi yapmak istemesi doğrultusunda rotasını çevirdiği James Rodriguez, yüksek maaşı sebebiyle transfer edilmemişti. Kolombiyalı yıldızı finansal sebeplerden ötürü kadrosuna katamayan Sarı-Kırmızılılar bunun üzerine İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

KARİYERİNE KATAR'DA DEVAM EDİYORDU

Geçtiğimiz sezon Everton'dan ayrılarak Katar ekibi Al Rayyan'ın yolunu tutan James Rodriguez, kulübü ile çıktığı 16 maçta 5 gol 6 asistlik performansa imza attı.

JAMES RODRİGUEZ KİMDİR?

James David Rodríguez Rubio 22 Temmuz 1991 doğumlu orta saha mevkiinde forma giyen Kolombiyalı millî futbolcudur. Şuan Dûrî Nücûm Katar ekiplerinden Er-Reyyan ve Kolombiya millî takımında forma giymektedir. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya millî takımında yıldızlaşarak o yaz Real Madrid'e transferi gerçekleşmiştir.

İLK MAÇ UEFA SÜPER KUPA FİNALİ

22 Temmuz 2014 günü İspanyol ekibi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Transferin bedeli tam olarak açıklanmasa da 80.000.000 € civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlk maçını Real Madrid-Sevilla UEFA Süper Kupası finalinde oynamıştır.

EVORTON KARİYERİ

7 Eylül 2020 tarihinde İngiltere Premier Lig takımı Everton, Real Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.

AL-RAYYAN

22 Eylül 2021'de James, açıklanmayan bir ücret karşılığında Al-Rayyan'a katıldı. 17 Ekim 2021'de Rodriguez, Al-Rayyan formasıyla ilk maçına Al-Duhail karşısında 3-0 yenildikleri maçta çıktı. Takımdaki ilk golünü Al-Sailiya'ya karşı attı.