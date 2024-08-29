Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun destek verdiği Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Milli takım, Fransa'ya gitti ve A Grubu'nda Brezilya, Çin ve Fransa ile karşılaşacak.

29.08.2024 16:46
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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son hazırlık kampını tamamlayan milli takım, Paris 2024'e katılmak için Fransa'ya gitti.

Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı, paralimpik oyunlarında A Grubu'nda Brezilya, Çin ve Fransa ile mücadele edecek.

Milliler, gruptaki ilk maçını 1 Eylül Pazar günü saat 19.30'da Brezilya ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, 2 Eylül'de Çin, 3 Eylül'de ev sahibi Fransa ile karşılaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli takımın gönülden yanında olduğunu, engelli futbolunu yakından takip ettiğini belirtti.

Millilerin oyunlarda başarılı olacağına inandığını ifade eden Hacıosmanoğlu, engelli futboluna desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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