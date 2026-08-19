Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu - Son Dakika
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Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu

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Fransa'da oynanan görme engelli futbol karşılaşmasında bir futbolcunun rakiplerini art arda çalımlayarak attığı sıra dışı gol büyük ilgi gördü; görüntüleri izleyenler "Şimdi bu görmüyor mu?" yorumunu yaptı.

Fransa'daki görme engelli futbol karşılaşmasında kaydedilen bir gol, futbolseverlerin ilgisini çekti. Topu kontrol eden futbolcu, karşısına çıkan rakiplerini yaptığı çalımlarla birer birer geride bıraktı. Oyuncu, bireysel yeteneğini gösterdiği pozisyonun sonunda topu ağlara göndererek dikkat çekici bir gole imza attı.

"ŞİMDİ BU GÖRMÜYOR MU?"

Futbolcunun top hakimiyeti, rakiplerini geçişi ve pozisyonu golle tamamlaması görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Golün ardından "Şimdi bu görmüyor mu?" şeklinde yorumlar yapıldı. Görme engelli futbolunda oyuncular, içerisinde ses çıkaran özel bir top kullanarak topun konumunu takip edebiliyor.

Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Kerem çöpünden daha iyi hemen alınsın 1 0 Yanıtla
  • Hasan Hüseyin Bağcı Hasan Hüseyin Bağcı:
    Toptan çıkan sesle takip etmek olabilir. Ama aynı anda konumunu ve rakibin konumunu tespit etmesi bayağı zor bir iş. Bence puşkaş ödülü bu golün olmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu - Son Dakika
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