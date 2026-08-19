Görme engelli futbolcunun attığı gol olay oldu

Fransa'daki görme engelli futbol karşılaşmasında kaydedilen bir gol, futbolseverlerin ilgisini çekti. Topu kontrol eden futbolcu, karşısına çıkan rakiplerini yaptığı çalımlarla birer birer geride bıraktı. Oyuncu, bireysel yeteneğini gösterdiği pozisyonun sonunda topu ağlara göndererek dikkat çekici bir gole imza attı.

"ŞİMDİ BU GÖRMÜYOR MU?"

Futbolcunun top hakimiyeti, rakiplerini geçişi ve pozisyonu golle tamamlaması görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Golün ardından "Şimdi bu görmüyor mu?" şeklinde yorumlar yapıldı. Görme engelli futbolunda oyuncular, içerisinde ses çıkaran özel bir top kullanarak topun konumunu takip edebiliyor.