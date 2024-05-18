Görme Engelli Golbol Sporcusu Uğur Akdeniz, Başarıya Disiplinli Çalışmayla Ulaşıyor

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Ankara Golbol Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 30 yaşındaki Uğur Akdeniz, disiplinli çalışmayla başarıyı yakaladığına inanıyor.

Küçük yaşlarda halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" teşhisi konulan Akdeniz, 12 yaşındayken öğretmeninin yönlendirmesiyle milli takım hayaliyle golbolle ilgilenmeye başladı.

Azmiyle kendisini kısa sürede geliştiren Akdeniz, 2018'de Golbol Erkek Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.

2024 sezonu Golbol 1. Lig 1. devre müsabakaları için Aksaray Dağılgan Kapalı Spor Salonu'nda, maçlara çıkan başarılı sporcu, 13 yıldır da devlet memuru olarak çalışıyor.

Milli formayla başarılarını katlamak istiyor

Akdeniz, AA muhabirine, hastalığından dolayı görme durumunun kademe kademe düştüğünü söyledi.

Görme yeteneğinin 2006'da azalmasıyla görme engelliler okuluna geçtiğini, burada tanıştığı golbolle hayatının değiştiğini aktaran Akdeniz, "Golbol sayesinde milli formayı giymek nasip oldu. Hedefim ve hayalim milli takımdı, bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Gençlik kamplarıyla başlayan süreçte milli takımla 2018'de İsveç'te düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası'na katıldım. Şansızlıklar ve sakatlıklar yakamızı bırakmadı maalesef gruplardan çıkamamıştık. İnşallah yeniden milli takıma seçilip ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ocak ayında milli takım için seçmeler olacak. Onun için şimdiden çalışmalarıma başladım. 2025'de Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Golbol Şampiyonası'nda milli takımda olmak istiyorum. " ifadelerini kullandı.

Engellilere, spor tavsiyesi

Akdeniz, golbolün görme engellilerin rehabilitasyon sürecine çok iyi geldiğini ifade etti.

Salonlarda çok çalıştığını ve başarılarını bu çalışmalara borçlu olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Spor salonunda olduğum dönemlerde bambaşka duygular yaşıyorum. Spor bizlere bir hedef ve hayal kurmamızı sağlıyor. Golbol bence çok zor bir spor değil, basit ve eğlenceli. Engelli bireylere tavsiyem, kendilerine bir hedef belirleyip sportif faaliyetlerde de bulunabilirler." diye konuştu.