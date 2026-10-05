Görme engelli kadın futbol milli takımı Avusturya'yı 2-0 yenip finali garantiledi

Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avusturya'yı 2-0 yenerek finali garantiledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Avusturya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada üçüncü galibiyetine ulaşarak finali garantilemiş oldu.

Türkiye, son grup maçında yarın saat 11.30'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.