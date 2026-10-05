Görme engelli kadın futbol milli takımı Avusturya'yı 2-0 yenip finali garantiledi

Görme engelli kadın futbol milli takımı Avusturya'yı 2-0 yenip finali garantilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Kadın Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstanbul'daki 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avusturya'yı 2-0 yenerek finali garantiledi. Turnuvadaki üçüncü galibiyetine ulaşan ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.30'da İngiltere ile son grup maçına çıkacak.
Türkiye, kadınlar görme engelliler futbolunda İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avusturya'yı 2-0 yenerek finali garantiledi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Avusturya ile karşılaştı.
Milli takım, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada üçüncü galibiyetine ulaşarak finali garantilemiş oldu.
Türkiye, son grup maçında yarın saat 11.30'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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