Görme Engelli Kadın Milliler, Polonya'yı 2-0 yenerek ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

Görme Engelli Kadın Milliler, Polonya'yı 2-0 yenerek ilk kez Avrupa şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da oynanan 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek ilk kez şampiyon oldu. Milliler, Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı 2026 IBSA B1 Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya'yı yenerek şampiyon oldu.
Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen Kadın Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Milliler, Avrupa Şampiyonası finalinde Polonya ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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