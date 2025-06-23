Görme Engelli Kardeşler Madalya Peşinde

Siirtli görme engelli kardeşler, Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya için koşacak.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli Mehmet Reşit (25) ve Aydın İmaç (17) kardeşler, antrenör Cemal Yusufoğlu'nun tavsiyesiyle 6 ay önce atletizme başladı.

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ve Arjantinli golcü Mauro Icardi hayranı olan kardeşler, antrenör ve diğer sporcuların desteğiyle atletizme tutkuyla bağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın desteğiyle atletizm antrenörü Cemal Yusufoğlu'nun yönetiminde Atatürk Stadyumu'nda antrenman yapan atletler, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca 24-26 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

"Atletizmden sonra hayatımıza renk geldi"

Mehmet Reşit İmaç, AA muhabirine, antrenörlerinin tavsiyesiyle başladıkları sporu severek sürdürdüklerini söyledi.

İlk günlerde zorlandıklarını fakat pes etmediklerini ifade eden Mehmet Reşit, "Ayaklarımız ağrıyordu ama şimdi inşallah ilk yarışmalara katılacağız. Eskiden evde çok sıkılıyorduk, hep oturuyorduk. Atletizmden sonra hayatımız değişti, hayatımıza renk geldi. Ayaklarımız açılıyor, spor her şeyden önce sağlık. Koştuğumuz zaman mutlu oluyoruz." dedi.

Milli formayı giymek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini anlatan Mehmet Reşit İmaç, bu hedefe ulaşmak için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Icardi ve Osimhen hayranı olduğunu ve Galatasaray formasıyla antrenmanlara çıktığına değinen Mehmet Reşit, "Onların formalarıyla antrenmanlara çıktığımda ayrı güç alıyorum, motive oluyorum. Milli takım formasının yanı sıra en büyük hayalim Galatasaray maçını izlemek, Osimhen ve Icardi ile bir araya gelmek." ifadelerini kullandı.

Aydın İmaç da Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istediğini belirterek, "Atletizmden önce mahallede sıkılıyorduk çünkü arkadaşlarımız spora gidiyordu ama biz gidemiyorduk. Onları görünce üzülüyordum. Hocamızın davetiyle 6 ay önce spora başladık ve severek devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Onlara ışık olmaya çalıştım"

Antrenör Cemal Yusufoğlu ise yaklaşık 6 ay önce bir araya geldikleri İmaç kardeşlerin engelleri nedeniyle ilk başlarda 1-2 tur atabildiklerini anlatarak, "Her geçen gün daha iyiye gittiler. Şu anda yaklaşık 1 saat koşabiliyorlar. Biz de onları desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Mehmet Reşit ve Aydın İmaç'ın milli takıma katılmayı hedeflediğini anlatan Yusufoğlu, "Görme engelli oldukları için buraya gelmeden önceki hayatlarının karanlık olduğunu belirtiyorlardı. Ben de onlara ışık olmaya çalıştım. Niceleri gelse yine ışık olmaya, elimden geldiği kadarıyla onları desteklemeye çalışacağım." diye konuştu.