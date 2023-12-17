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Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası Tamamlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 20 ilden toplam 56 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası Tamamlandı
17.12.2023 - 16:39,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Görme Engelliler Ulusal Online Satranç Turnuvası" tamamlandı.

Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneğinin iş birliğinde Rüstem Yurttaş Kültür Merkezi'ndeki turnuvaya, 20 ilden toplam 56 sporcu çevrimiçi katıldı.

Turnuvada birinciliği Meriç Pehlivan, ikinciliği Tahsin Yurdamlı, üçüncülüğü Bünyamin Kıran ve dördüncülüğü Mümin Aksu elde etti.

Dereceye girenlere madalya ve para ödülleri protokol üyelerince verildi.

Ödül törenine, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar ile Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, sporcular ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Türkiye, Darıca, Son Dakika

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