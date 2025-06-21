Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine - Son Dakika
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Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
21.06.2025 11:42
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Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli ekip, Livakovic'ten elde edeceği bonservis geliriyle Uğurcan Çakır'ın transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'den oyuncu talebinde bulunuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmen görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Livakovic'le yollarını ayırmayı düşünen sarı-lacivertli ekibin kaleci transferinde hedefi ise Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır. Hırvat file bekçisinden 8-10 milyon euro arası bonservis elde etmeyi düşünen Fenerbahçe, buradan gelecek gelirle Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'da ise Fatih Tekke bonservisin yanı sıra Fenerbahçe'den oyuncu istiyor. Sarı-lacivertlilerin bonservis ile birlikte Lincoln ve Zajc'ı takasta kullanabileceği öğrenildi.

Ayrıca Haber Global'in haberine göre ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmen görüşmelere başladı.

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • fatih mazlum:
    Ugurcanin kramponunu alirsiniz sadece şikecilerde oynayacak kadar karaktersiz bir adam degil kendi kendinize hayal kurun 18 31 Yanıtla
    Ziya Dinç:
    ugurcanı FB görmek istemiyoruz şikeyi biz GS maçında yediği 5 golle gördük sonra Trabzon Spor taraftarıylataşak geçer gibide güldü işte şike birda zaten türkiyede şikeciler hep Trabzon'dan çıkıyor gökdenizi hatırlatırım sana ve ispatlı GS maçı ugurcan 1 0
    Murat Ozamac:
    Yapı varrrrr 0 0
  • recep balcı:
    dalga geçiyorlar galiba 31 6 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMA YAPTI: HİÇ BİRŞEKİLDE TÜRKİYEDEN 1 Takıma SATILMAYACAK… HELE Kİ CİVCİVLERE… 18 12 Yanıtla
  • emir2003:
    Aidiyet duygusu olmayan bir adamı kaleye geçiyorsunuz ya yazıklar olsun. 9 13 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner:
    Uğurcan yukarı Uğurcan aşağı lastik ettiler adamı. 10 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine - Son Dakika
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