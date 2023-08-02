Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor - Son Dakika
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Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor

02.08.2023 20:06

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'a Manchester United'ın ilgisi devam ediyor. Milli file bekçisinin transferi için menajeri İngiliz ekibiyle görüşüyor. Altay Bayındır'ın menajerinin Manchester United ile transfer için görüşme halinde olduğu belirtildi. 25 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor ve sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'a Manchester United'ın ilgisi devam ediyor. Milli file bekçisinin transferi için menajeri İngiliz ekibiyle görüşüyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Altay'ın adı daha önce Manchester United ile anılırken, transfer için resmi adım da geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Altay Bayındır'ın menajerinin Manchester United ile transfer için görüşme halinde olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Milli file bekçisinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor
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Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor - Son Dakika


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