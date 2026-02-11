Görüşmeler başladı! Muhammed Salah\'ın yeni adresi sürpriz

Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; N'Golo Kante ve Karim Benzema ile yollarını ayıran, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Al Ittihad, yeni sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Al Ittihad, Liverpool forması giyen Muhammed Salah'la da görüşmelere başladı.
Haberde, iki taraf arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Salah'ın kendisine sunulan projeyi beğendiği dile getirildi. Suudi ekibinin oyuncu ve kulüp tarafı ile yapılan görüşmelerle birlikte transferi tamamen sonuçlandırıp yeni sezonda Salah'ı renklerine bağlamayı hedeflediği vurgulandı.
Bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıkan 33 yaşındaki Mısırlı yıldız isim, bu maçlarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
