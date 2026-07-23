Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama - Son Dakika
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Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş\'ten flaş açıklama
23.07.2026 19:45
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Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, sürece dair açıklamada bulunarak ''Gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez'' dedi.

Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, suskunluğunu bozdu. 

''GERÇEKLER ÇARPTIRILIYOR''

Masumiyet vurgusu yapan Güneş, "Gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez. Galatasaray'ın hedef alınması beni derinden üzdü, hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. " dedi.

Maruf Güneş'in açıklaması şu şekilde:

"17.07.2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkımda gözaltı kararı verilmiş, ifadem alınmış ve 20.07.2026 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Öncelikle kamuoyunun bilmesini isterim ki; gözaltı sürecim boyunca sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Buna rağmen, gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez.

İsmimin böyle bir soruşturmada anılması ve bunun üzerinden mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Galatasaray Spor Kulübü'nün hedef alınması beni derinden üzmüştür. Hayatım boyunca ailemin, çalışma arkadaşlarımın ve camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum.

Türk adaletine olan güvenim tamdır. Soruşturmanın sonunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan haksız algının tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum.

Diğer yandan, dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bu süreçte yanımda duran, desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Galatasaray, Sportif AŞ, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Savcı mı çarpıtmış? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama - Son Dakika
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