Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında karar

26.03.2026 17:44
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

ADLI TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİLER

Buradaki işlemleri tamamlanan 14 isim test için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen 14 şüpheli kan ve saç örnekleri ardından şüpheliler, daha sonra yeniden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İKİ ESKİ BAŞKAN DA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Saç ve kan örnekleri alınan 14 ünlü isim bugün, adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri alınan Fikret Orman ve Burak Elmas ile birlikte toplam 6 kişi yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi edildi. Fikret Orman ve Burak Elmas'ın da içinde bulunduğu 6 kişi yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fikret Orman, Galatasaray, Burak Elmas, Beşiktaş, Ünlüler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Ali koç niye yok bence bu işlerde o yoksa bende adımı değiştiririm ama ispatlayamam 3 2 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Herkese tasmayı takıyorlar valla hayırlısı :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:01:24.
Advertisement
