Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı - Son Dakika
Üye Girişi

Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı

19.05.2022 12:43

- Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı: "Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış" "Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır" Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın "Kayserispor...

- Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı:

"Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış"

"Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır"

KAYSERİ - Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın "Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir" ifadelerine ilişkin olarak, "Mecnun Başkan'a yanlış bilgilendirme yapılmış. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır" dedi.

Gözbaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın "Kayserispor biletleri sadece Kayseri taraftarına açtı. Biz bütün taraftarlara açıyoruz. Alım yapılabilir" ifadelerini değerlendirdi.

Berna Gözbaşı, "Şehrimizdeki herkes kupa final maçımıza gelmek istiyor. Bununla ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Organizasyonları hem biz hem de taraftar derneğimiz yürütmektedir. En yüksek sayıda taraftarı İstanbul'a götürmek istiyoruz. Ayrıca İstanbul'daki Kayserilileri o gün kupa maçına o heyecanı yaşamaya bekliyorum. Sanırım Mecnun Başkan'a yanlış bir bilgilendirme yapılmış. 'Kayserispor sadece Kayserispor ve Trabzonspor Passolig kartlarını açtı' diye bir açıklamada bulunmuş. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Kupa maçımız bütün takımların Passolig sahiplerine açıktır. Kupa maçı heyecanımızı takip etmek isteyen bütün takımların taraftarlarını, hiçbir Passolig kart ayrımı yapmadan kupa maçına bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Mecnun Başkan'ın neden böyle bir şey söylediğini anlamış değilim. Kendisini de arayıp bunu soracağım. Kendisine kesinlikle yanlış bir bilgilendirme yapılmış" diye konuştu.

Kayserispor ile Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı
Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı
Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı
Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mecnun Otyakmaz, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Gözbaşı'dan Otyakmaz'a 'Passolig' cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement